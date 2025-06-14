Ключевые моменты:
- В одном из сел Подольского района загорелся частный дом;
- На месте происшествия нашли труп мужчины, хозяина дома;
- Причина пожара выясняется.
Об этом сообщили сегодня в областном управлении ГСЧС.
Пожар случился накануне вечером в селе Бакша, Подольского района, горел частный жилой дом. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на весь дом и соседские постройки.
На месте пожара нашли тело хозяина дома, мужчины 1981 года рождения.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщала «Одесская жизнь», в четверг, 12 июня, в Одессе загорелся жилой дом на улице Мечникова. На пожаре спасли пожилую женщину. Пожар временно парализовал движение двух трамваев.
А 17 мая 2025 года, в Одесской области случился пожар, который забрал жизни двух детей.