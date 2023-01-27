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В Одесской области на выходных ухудшится погода

В Одесской области на выходных ухудшится погода

С вечера пятницы, 27 января, и в течение всей субботы, 28 января, в Одесской области ухудшится погода: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Также прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха будет в пределах от +1°С до -7°С.

Подобные погодные условия будут сохраняться и в воскресенье 29 января, предупреждает Служба автодорог в Одесской области, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

По информации Автодора, подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к неблагоприятным погодным условиям.

Водителей просят не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов – учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

Пешеходам рекомендуют:

  • использовать верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
  • переходить улицу или дорогу только в местах пешеходных переходов и быть при этом очень внимательными;
  • меньше передвигаться вдоль автомобильных дорог.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге просят обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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