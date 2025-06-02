Проект восстановления авиасообщения с Измаилом включен в Стратегию восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 годы.

В его реализации примут участие Одесская ОГА, КП «Аэропорт „Измаил“, Государственная пограничная служба, эроклубы, школы пилотов, авиакомпании и бизнес-авиация.

С 2010 года аэропорт не функционирует, взлетно-посадочные операции не проводятся. Терминал и ВПП не соответствуют требованиям безопасности, а сам аэродром нуждается в международной сертификации. Если проект будет реализован, это позволит запустить ежедневные рейсы лоукостеров и увеличить туристический поток до 360 тысяч пассажиров в год. Также планируется создать до 500 новых рабочих мест.

В рамках проекта предусмотрено:

Разработка технико-экономической документации.

Привлечение финансовых ресурсов.

Строительство нового терминала и модернизация взлетно-посадочной полосы.

Приобретение специализированной техники.

Проведение сертификации аэродрома.

Обучение авиационного персонала.

Сотрудничество с пограничной службой и авиакомпаниями.

В документе подчеркивается, что успех проекта зависит от своевременного финансирования из государственного бюджета и международных фондов. На реализацию проекта запланировано:

90 млн грн в 2025 году

235,9 млн грн в 2026 году

200 млн грн в 2027 году

Напомним, в 2023 году в Одесской ОГА обсуждали проект по восстановлению «Международного аэропорта «Измаил», который предусматривал реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство пассажирского терминала. До войны общая стоимость проекта была около 650 миллионов гривен.