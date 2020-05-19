В Одесской области на одно рабочее место претендуют 6 безработных

В поисках работы: как найти хорошую вакансию? В последнее время число безработных в Украине резко увеличилось. Не у всех есть возможность вернуться к старой работе после выхода с карантина. Поэтому для многих людей стал вопрос: где найти хорошую работу. Желательно с минимальными перемещениями и затратами. Но даже из такой непростой ситуации есть выход. ПОДРОБНЕЕ

Работы нет: количество безработных в Одессе за месяц выросло в 2 раза По официальным данным, к 1 апреля 2020 года количество безработных в Одессе составляло 1830 человек, а уже к 1 мая эта цифра выросла более чем вдвое и составила 4328 человек. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета. Всего с начала 2020 года за помощью в поиске работы в Центр занятости обратились 3509 человек. Из них для 157 ПОДРОБНЕЕ