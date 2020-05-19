fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области на одно рабочее место претендуют 6 безработных

В Одесской области на одно рабочее место претендуют 6 безработных

По состоянию на 1 мая 2020 года, по данным Одесской областной службы занятости, зарегистрировано 18,6 тыс. безработных. Они претендуют на 3,1 тыс. вакансий, находящихся в базе данных.

Наибольшую зарплату работадали предлагают служащим и руководителям (7872 грн.), а также квалифицированным работникам (7555 грн.). Работникам сельского хозяйства предлагается наименьшая зарплата в области – 5301 гривня.

Среди самых популярных профессий на рынке труда: экономисты, бухгалтеры, медсестры, рентгенлаборанты, продавцы, водители, почтальоны, трактористы и виноградари.

В среднем по области соискателям предлагается зарплата в 6581 грн. При этом, средняя зарплата в Одесской областе в марте 2020 года составила 9900 гривен.

Инфографика: Одесская областная служба занятости

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить