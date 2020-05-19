В Одесской области на одно рабочее место претендуют 6 безработных

По состоянию на 1 мая 2020 года, по данным Одесской областной службы занятости, зарегистрировано 18,6 тыс. безработных. Они претендуют на 3,1 тыс. вакансий, находящихся в базе данных.
Наибольшую зарплату работадали предлагают служащим и руководителям (7872 грн.), а также квалифицированным работникам (7555 грн.). Работникам сельского хозяйства предлагается наименьшая зарплата в области – 5301 гривня.
Среди самых популярных профессий на рынке труда: экономисты, бухгалтеры, медсестры, рентгенлаборанты, продавцы, водители, почтальоны, трактористы и виноградари.
В среднем по области соискателям предлагается зарплата в 6581 грн. При этом, средняя зарплата в Одесской областе в марте 2020 года составила 9900 гривен.
Инфографика: Одесская областная служба занятости