В Одесской области лис вступил в схватку с пограничной собакой

В Одесской области не совсем обычный случай с пограничником и его собакой.

На границе с Молдовой в районе села Загнитков на немецкую овчарку напал лис и крепко вцепился в собаку.

Пограничник Вадим Бесараб хотел разжать челюсти лиса, а тот укусил парня за палец. Овчарка Дикси потом загрызла хищника.

Лиса проверили, бешенство у него не выявили. Однако пограничника наблюдают врачи, а собаку поместили в отдельный вольер, сообщили в Госпогранслужбе.

На украино-молдавской границе в районе села Загнитков на немецкую овчарку подольского погранотряда напала лисица.