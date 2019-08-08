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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области экологи засняли уникальный подводный риф (фото)

В Одесской области экологи засняли уникальный подводный риф (фото)

Оказывается, раньше никто и не подозревал, что у нас есть такой живописный уголок нетронутой природы. Его только недавно обнаружили в Национальном парке “Тузловские лиманы”, на самой его окраине. А поделился открытием в заповедной зоне эколог и научный сотрудник парка Иван Русев.

На его странице в соцсетях он выложил фотографии рифа неописуемой красоты. В описании пояснил, что его удалось заснять с помощью квадрокоптера местной экоорганизации. Если бы не чудо техники, вряд ли об этом рифе узнали бы – в место, где он расположен, так просто не добраться.

Ученый рассказал, что риф образовался между лиманами Алибей и Шаганы. Его назвали Камчатским, так как он тянется от одноименного мыса.

– Риф сотворила природа, – пояснил он. – А если точнее, это явление – ничто иное как результат намыва на дне водоемов ила и ракушек. И то, и другое долгие годы сгоняли в это место штормы и течения.

Фото: экологическое общество «Возрождение природного наследия».

 

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