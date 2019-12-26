В Одесской области из-за неразделенной любви повесился третьекурсник

В общежитии местного вуза свел счеты с жизнью студент третьего курса.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В полиции отметили, что на теле учащегося не нашли признаков насильственной смерти. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после проведения экспертизы.

Оперативники устанавливают обстоятельства инцидента. Предварительно известно, что причиной могла стать безответная любовь.

Обновлено: 17.26

Как выяснилось, у студента нашли предсмертную записку. В ней написано, что его отвергла девушка. Однако это не единственная причина, по которой студент решил уйти из жизни.

Оказывается, у парня был конфликт из-за обогревателя с руководством студгородка, и он боялся, что его выгонят на улицу. А жить ему было негде – студент был сиротой.

Погибшему было 20 лет.

Фото: dnepr.info/wp-content

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