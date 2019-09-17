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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области из-за краснухи на месяц запретили ловить рыбу

В Одесской области из-за краснухи на месяц запретили ловить рыбу

Воздержаться от рыбной ловли рекомендуют в пруду, расположенном в райцентре Тарутино. Там у рыбы обнаружили краснуху активисты поселкового общества рыболовов-любителей.

Об этом написал местный житель Виктор Ганган в группе «Тарутинская беседка» в Facebook.

По его словам, инфекционное заболевание уже стало массовым и в основном затронуло карповых.
«Уважаемые рыболовы! К сожалению, в нашем Тарутинском пруду выявлено много рыбы, пораженной краснухой», – отметил Виктор Ганган.

Заболевание это опасное. От него у рыбы воспаляется кожа, разрушаются плавники, взъерошивается и отпадает чешуя, брюшко вздувается, глаза выпучиваются.

Как сообщил Виктор Ганган, сейчас больную рыбу лечат. Так, в пруд засыпают корма со специальным антибиотиком, негашеную известь и марганцовку.

Чтобы избавить рыбу от краснухи, понадобится примерно месяц. На этот период в поселке ввели карантин и просят не рыбачить на пруду.


Фото: Виктор Ганган, i.ytimg.com

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