В Одесской области из-за краснухи на месяц запретили ловить рыбу

Воздержаться от рыбной ловли рекомендуют в пруду, расположенном в райцентре Тарутино. Там у рыбы обнаружили краснуху активисты поселкового общества рыболовов-любителей.
Об этом написал местный житель Виктор Ганган в группе «Тарутинская беседка» в Facebook.
По его словам, инфекционное заболевание уже стало массовым и в основном затронуло карповых.
«Уважаемые рыболовы! К сожалению, в нашем Тарутинском пруду выявлено много рыбы, пораженной краснухой», – отметил Виктор Ганган.
Заболевание это опасное. От него у рыбы воспаляется кожа, разрушаются плавники, взъерошивается и отпадает чешуя, брюшко вздувается, глаза выпучиваются.
Как сообщил Виктор Ганган, сейчас больную рыбу лечат. Так, в пруд засыпают корма со специальным антибиотиком, негашеную известь и марганцовку.
Чтобы избавить рыбу от краснухи, понадобится примерно месяц. На этот период в поселке ввели карантин и просят не рыбачить на пруду.
Фото: Виктор Ганган, i.ytimg.com
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