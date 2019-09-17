Одеська область потрапила до антирейтингу по захворюваності на кір

Одещина на 2 місці серед міст, де зафіксовано найбільше нових випадків захворювання на кір протягом минулого тижня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Так, із 5 до 12 вересня найбільше нових випадків кору зареєстровано у м. Київ. Там 14 хворих: 9 дорослих та 5 дітей.

У Дніпропетровській та Одеській областях по 9 хворих. Однак на Дніпропетровщині від кору постраждало 6 дітей, на Одещині ж 4 дитини.

Антирейтинг завершують Вінницька (8: 6 дорослих і 2 дитини) та Київська (8 дорослих) області.

Фото:UA.News

