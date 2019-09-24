В Одесской области грузовик столкнулся с автобусом Херсон-Прага

В результате аварии возле села Кошары Лиманского района никто не пострадал. Обошлось механическим повреждениям транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, водитель грузовика Iveco столкнулся с автобусом «Херсон-Прага», с которым он ехал в одном направлении.
На 40-летнего водителя грузовика правоохранители составили админпротокол.
Пассажиров автобуса, следовавшего в Чехию, пересадили в другой автобус перевозчика, чтобы доставить к месту назначения.
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