В Одесской области двое мужчин пытались похитить женщину

В городе Измаиле Одесской области патрульные полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении женщины.

Как рассказали в Патрульной полиции области, крики женщины о помощи услышали случайные прохожие. Двое мужчин схватили ее и насильно усадили в автомобиль Renault. Очевидцы немедленно обратились в полицию и предоставили приметы нарушителей.

Патрульные обнаружили авто и вероятных похитителей на улице Шевченко. Рядом была заплаканная женщина и просила о помощи.

Стражи порядка сразу задержали нарушителей. Мужчины все отрицали, а один из них попытался избавиться от ножа. Потерпевшая подтвердила, что именно эти граждане, угрожая оружием, хотели ее похитить.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Предварительно, женщина должна была похитителям денег.

Напомним, в январе в Одесской области двое селян похитили своего односельчанина.