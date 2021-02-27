Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области двое мужчин пытались похитить женщину

В Одесской области двое мужчин пытались похитить женщину

В городе Измаиле Одесской области патрульные полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении женщины.

Как рассказали в Патрульной полиции области, крики женщины о помощи услышали случайные прохожие. Двое мужчин схватили ее и насильно усадили в автомобиль Renault. Очевидцы немедленно обратились в полицию и предоставили приметы нарушителей.

Патрульные обнаружили авто и вероятных похитителей на улице Шевченко. Рядом была заплаканная женщина и просила о помощи.

Стражи порядка сразу задержали нарушителей. Мужчины все отрицали, а один из них попытался избавиться от ножа. Потерпевшая подтвердила, что именно эти граждане, угрожая оружием, хотели ее похитить.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Предварительно, женщина должна была похитителям денег.

Напомним, в январе в Одесской области двое селян похитили своего односельчанина.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Одесская область в фактах и цифрах
    Одесская область в фактах и цифрах

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что изменила в жизни Одесской области админреформа
    Что изменила в жизни Одесской области админреформа

    «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» Считается, что это проклятие было в ходу в Древнем Китае. Уже тогда люди подметили, что даже благие изменения жизненного уклада создают массу проблем.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ко Дню рождения Одесской области: история названий населенных пунктов области
    Ко Дню рождения Одесской области: история названий населенных пунктов области

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кто в Одессе первым получил прививку от коронавируса? (фото)
    Кто в Одессе первым получил прививку от коронавируса? (фото)

    Первым прививку от COVID-19 в Одессе получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.
    Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ко Дню рождения Одесской области: кто давал названия городам и селам области?
    Ко Дню рождения Одесской области: кто давал названия городам и селам области?

    Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить