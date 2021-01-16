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Отомстили обидчику: в Одесской области двое селян похитили мужчину (видео)

Отомстили обидчику: в Одесской области двое селян похитили мужчину (видео)

В Одесской области полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы жителя Беляевского района.

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Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Преступление было совершено в селе Великий Дальник.

Встретив 45-летнего пострадавшего на улице, двое его односельчан возрастом 36 и 48 лет вспомнили давнюю обиду и силой затолкали мужчину в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Когда потерпевший предпринимал попытки вырваться, его избивали. Сбежать от похитителей ему удалось только тогда, когда машина застряла в снегу, и ее принялись вытаскивать.

Одного преступника полицейские догнали в селе Секретаревке, где он пытался спрятать авто и другие вещественные доказательства, а другого задержали на работе в Дальнике.

Оба похитителя пока что отказываются объяснить причину своего поступка. Им инкриминируют незаконное похищение человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Идет досудебное расследование.

Фото: odintsovo.info

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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