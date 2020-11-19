В Одесской области дальнобойщик перерезал горло коллеге

Силовики обыскали одесскую «Книжку»: стала известна версия СБУ В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о разоблачении разветвленной сети контрабанды и реализации в Одессе подакцизных товаров, которые ввозили с нарушением таможенных правил и без уплаты обязательных и акцизных платежей. ПОДРОБНЕЕ

Киевская полиция поймала одесситку, которая продавала девушек (видео) Киевская полиция раскрыла международный канал торговли людьми в Украине, который организовала 40-летняя одесситка – она вербовала украинок и переправляла их за границу. ПОДРОБНЕЕ