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Голос приказал: в Одесской области гость зарезал одинокую женщину (видео)

Голос приказал: в Одесской области гость зарезал одинокую женщину (видео)

В Болградском районе 26-летний мужчина убил 43-летнюю односельчанку. 

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Он нанес жертве шесть ударов ножом. Погибшую нашли утром в среду, 18 января, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как выяснилось, парень бывал у женщины в гостях часто. И в день убийства пил вместе с ней. Сам он говорит, что услышал голос, который приказал ему убить и он кухонным ножом нанес ей удары в шею.

Нож спрятал в туалете в своем доме. Так орудие убийства нашли полицейские. Парня задержали, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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