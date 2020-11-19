Голос приказал: в Одесской области гость зарезал одинокую женщину (видео)

Он нанес жертве шесть ударов ножом. Погибшую нашли утром в среду, 18 января, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как выяснилось, парень бывал у женщины в гостях часто. И в день убийства пил вместе с ней. Сам он говорит, что услышал голос, который приказал ему убить и он кухонным ножом нанес ей удары в шею.

Нож спрятал в туалете в своем доме. Так орудие убийства нашли полицейские. Парня задержали, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.