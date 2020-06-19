В Одесской области чиновница прикарманила деньги для малоимущих

В Беляевском районе Одесской области секретарь сельского совета подделывала документы, которые помогли украсть полмиллиона гривен. Эти деньги предназначались для выплаты государственной помощи малообеспеченным семьям.

Махинации секретарь проводила в 2016 — 2018 годах, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Действовала подозреваемая в группе с другими чиновниками, которые в сумме украли 7 млн гривен матпомощи для бедных. Их дело уже передали в суд.

Ранее СБУ разоблачила чиновников, которые наживались на строительстве солдатских казарм.

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