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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области автомобилист влетел в дерево: погибли люди (видео)

В Одесской области автомобилист влетел в дерево: погибли люди (видео)

ДТП произошло в районе села Яськи Беляевского района.

Там водитель Renault не справился с управлением. В итоге машину выкинуло на обочину, где он с разгону въехал в дерево.

От удара авто загорелось.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, погибло двое. Еще трое пострадало, в том числе беременная женщина. За их жизнь борются врачи.

31-летний водитель легковушки не получил повреждений. Подробности происшествия выясняют правоохранители. Предварительно известно, что авария произошла по вине водителя, который был недостаточно внимательным на дороге.

Автомобилиста задержали. В полиции говорят, что он мог управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию предстоит проверить.

Фото, видео: ГУНП в Одесской области

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