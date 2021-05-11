В Одесской области агрессивный мужчина пытался сжечь односельчанку

В Одесской области нетрезвый мужчина облил соседку горючей жидкостью и поджег.

Состояние 37-летней пострадавшей стабильно тяжелое, женщина получила ожоги шеи, туловища и конечностей и находится в больнице.

Произошло это в селе на территории Ананьевской громады. Местный житель поджег соседку, когда та пыталась вмешаться в его семейный конфликт с супругой и остановить агрессивного и нетрезвого мужчину, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Потушили селянку соседи, они же вызвали медиков и полицию.

54-летнего агрессора отправили в изолятор. Полиция расследует инцидент как покушение на убийство.

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