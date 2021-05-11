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В Черноморске создали мобильную группу по противодействию домашнему насилию

В Черноморске создали мобильную группу по противодействию домашнему насилию

В Черноморске Одесской области заработала мобильная группа по противодействию домашнему насилию.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Так, с домашним насилием будут бороться работники сектора реагирования патрульной полиции, участковые и ювеналы — всего 12 человек. Они будут реагировать на вызовы местных жителей, документировать нарушения, составлять административные протоколы, проводить работу с обидчиками, направлять их на коррекционную программу. Также при необходимости жертв домашнего насилия будут изолировать от агрессоров в социальном центре. Здесь пострадавшим предоставят психологическую помощь, временное убежище и всё необходимое для жизни.

Мобильная группа будет обслуживать Черноморск и села Александровка, Малодолинское и Бурлачья Балка.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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