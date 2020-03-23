В одесской “инфекционке” не хватает врачей и оборудования для борьбы с коронавирусом

Одесской инфекционной больнице, которая определена госпитальной базой для пациентов с подозрением на коронавирус, придется дополнительно привлекать врачей и медсестер. Больнице не хватает 15 реаниматологов, 25 медсестер и 25 санитарок.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко.

По ее словам, этих специалистов, вероятно, будут перенаправлять из других медучреждений для работы в инфекционной больнице.

Если эпидситуация будет усложняться, то 45 медицинских сотрудников будут жить в общежитии на базе больницы. В случае необходимости, количество мест в общежитии увеличат. Кроме того, медиков будут обеспечивать трехразовым питанием.

Решается также вопрос, как медики будут добираться на работу.

В случае обострения ситуации горздрав готов в общем перепрофилировать 920 коек в других больницах города.

Но наиболее острая проблема – это нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. Их нет на складах, и купить их очень сложно. Елена Якименко добавила, что это сейчас общемировая проблема.

В “инфекционке” сейчас есть 582 одноразовых костюма защиты инфекциониста, 419 одноразовых и 642 многоразовых респиратора, 328 очков, 2600 одноразовых масок.

«В настоящее время, по тому уровню загруженности, который существует, у нас есть все необходимое, однако в случае вспышки заболеваемости у нас будет нехватка, конечно. К примеру, мы сегодня используем 50 костюмов защиты в сутки», — отметила Елена Якименко.

Сейчас горздрав ожидает поставку 8 тысяч защитных костюмов.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время инфекционная больница обеспечена следующим:

Антисептики – 1094 литра, дезсредства – 605 литров (проводится дополнительная закупка на 4 млн грн), 582 комплекта защитной одежды, 419 одноразовых респираторов, 642 – многоразовых, 328 очков, 33600 медицинских перчаток, 2600 одноразовых масок, 100 одноразовых наборов одежды.

Решается вопрос с закупкой 10 тысяч экспресс-тестов, на что из бюджета города выделено 3 миллиона 250 тысяч гривен. При этом на базе КП “Одесфарм” создан запас средств индивидуальной защиты: 120 тысяч масок, 30 тысяч респираторных масок, 10 тысяч бахил, 10 тысяч шапочек и другое.

При ухудшении эпидситуации нужно будет организовать военизированную охрану учреждения, подчеркнула она.

Фото: ukrainianwall.com

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