В одесской гостинице ввели запрет на заселение приезжих из Китая

Речь идет о пятизвездочном отеле “Калифорния”, что на улице Еврейской.

На столике регистрации там заметили объявление, где на русском и английском указано, что китайцев не обслуживают.

Об этом сообщает pushkinska.net.

“Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено”, – написали в администрации.

Как пояснили в администрации отеля изданию odessa.online, запрет связан с распространением в Китае опасного штамма гриппа – короновируса. По данным руководства гостиницы, таким образом они страхуются, переживая о здоровье постояльцев.

Фото: pushkinska.net, california.hotels-of-ukraine.com

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