В Одесской горклинбольнице №10 выявили 25 сотрудников, инфицированных COVID-19

Все сотрудники этой больницы были обследованы. В результате коронавирусную инфекцию выявили у 25 медиков. Из них сейчас: 8 – находятся в стационаре, а 12 – на самоизоляции. Еще 4 человека выздоровели, а один скончался. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко.
Напомним, что по сотоянию на 9:00 25 мая в Одесской области зафиксировано 832 случая заболевания COVID-19. Больше всего заболевших выявлено в Подольске. В Одессе зарегистрировано 192 случая заболевания.