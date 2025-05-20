В воинской части отметили, что новобранцы прошли базовую общевойсковую подготовку, во время которой показали высокий уровень подготовки, выдержку и волю. После завершения курса они официально вступили в ряды Рыцарей 28-й бригады.

Эти военнослужащие стали первыми, кто заключил новый контракт категории «18-24». Контракт предусматривает единовременную выплату в размере 200 тысяч гривен при подписании, а также еще 800 тысяч гривен двумя частями в течение срока службы. Кроме этого, молодые воины получают ежемесячное денежное обеспечение до 120 тысяч гривен плюс надбавки за боевые задачи.

Контрактная служба по программе для молодежи предусматривает срок в один год. В ВСУ отмечают, что эта форма службы открывает возможности для карьерного роста, профессиональной подготовки и материального обеспечения.

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