В одесский порт хотят построить платную дорогу без заезда на “Евротерминал”

В ГП “Одесский морской торговый порт” настаивают на обустройстве нового подъезда к предприятию.

В частности, этот вопрос обсудили на недавнем заседании земельной комиссии, передает Центр публичных расследований.

Трассу хотят проложить в обход улиц города. Как вариант – по полям фильтрации.

Портовики предлагают построить ее так, чтобы не нужно было заезжать на “Евротерминал”.

В свою очередь, в “Администрации морских портов Украины” подчеркнули, что новая автомагистраль, скорее всего, будет платной.

Фото: cfts.org.ua