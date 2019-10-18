В одесский порт хотят построить платную дорогу без заезда на “Евротерминал”

В ГП “Одесский морской торговый порт” настаивают на обустройстве нового подъезда к предприятию.
В частности, этот вопрос обсудили на недавнем заседании земельной комиссии, передает Центр публичных расследований.
Трассу хотят проложить в обход улиц города. Как вариант – по полям фильтрации.
Портовики предлагают построить ее так, чтобы не нужно было заезжать на “Евротерминал”.
В свою очередь, в “Администрации морских портов Украины” подчеркнули, что новая автомагистраль, скорее всего, будет платной.
Фото: cfts.org.ua