В одесских школах будут преподавать военные в отставке

Дисциплину “Защита Отечества” в учебных учреждениях Одессы почти некому вести.

Об этом расссказала в facebook директор гордепартамента образования и науки Елена Буйневич.

Потому в мэрии решили поручить преподавать урок бывшим военнослужащим, которые служили в рядах ВСУ.

Начать хотят со школ в Приморском районе, где совсем туго с преподавателями по этому предмету.

В планах – пригласить военных уже в новом учебном 2020-2021 году.

Фото: infokava.com

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