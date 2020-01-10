В одесских школах будут преподавать военные в отставке

Дисциплину “Защита Отечества” в учебных учреждениях Одессы почти некому вести.
Об этом расссказала в facebook директор гордепартамента образования и науки Елена Буйневич.
Потому в мэрии решили поручить преподавать урок бывшим военнослужащим, которые служили в рядах ВСУ.
Начать хотят со школ в Приморском районе, где совсем туго с преподавателями по этому предмету.
В планах – пригласить военных уже в новом учебном 2020-2021 году.
Фото: infokava.com
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