Приватбанк и Монобанк приравняли безналичный курс к наличному: чем это грозит?

С сегодняшнего дня в Приватбанке и Монобанке безналичный курс обмена валют стал рыночным и его приравняли к наличному. Раньше евро и доллар по безналу стоили дешевле.

Об этом сказано в сообщениях пресс-служб банков.

Так, Приватбанк на своем сайте пишет:

В первую очередь, это касается курсов конвертации по карточкам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Так, сегодня курс гривны по карточным операциям в Monobank установлен на уровне 35,00 – 35,45 грн за доллар и 35,9 – 36,63 грн за евро.

Примерно такой же курс установлен и в Приватбанке:

Это соответствует существующему наличному курсу валют. Раньше курсы в онлайн-банкингах были намного ниже. Еще вчера, 5 июля, курс по карточным операциям в Monobank составил 31,6 грн за долл. и 32,35 грн за евро.

Установку единых курсов обмена безналичной и наличной валюты в банках объяснили тем, что действуют исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и интересов клиентов.

Кто потеряет от нововведения

Многие клиенты совсем не рады такой перемене. Разница между безналичным и рыночным курсами валют была выгодна беженцам. Например, в Одессе можно было продать 100$ за примерно 3500грн, положить их на карту, а в Европе с этой же карты можно было снять 100$ потратив 3279грн. Разница оставалась на счету.

Некоторые предприимчивые украинцы даже делали на этом бизнес. Но с сегодняшнего возможности заработать на разнице безналичного и наличного курсов больше нет. А находящиеся за границей беженцы, живущие на сбережения или помощь из Украины, от нововведения потеряют часть своих денег.