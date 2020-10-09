Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одессе: еще в одной больнице города появятся места для пациентов с COVID-19

Коронавирус в Одессе: еще в одной больнице города появятся места для пациентов с COVID-19

В Одессе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Появятся они в больнице №8. В связи с этим здесь состоялось выездное заседание по вопросам организации работы в условиях эпидемии COVID-19 и включения больницы в план перепрофилирования коечного фонда.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В нем приняли участие: первый заместитель Одесского городского головы Сергей Подгайный, заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега, представители департамента здравоохранения и управления капитального строительства горсовета, администрация и сотрудники больницы.

Предварительно планируется перепрофилирование 90 коек для лечения пациентов с COVID-19, а также – дополнительных 10 коек интенсивной терапии. Для этого больница нуждается в добавочном обеспечении медицинским оборудованием – в частности, кислородными концентраторами. Также разрабатываются маршрут пациента и схема зонирования помещений больницы для разделения потоков пациентов.

С сотрудниками больницы обсуждались вопросы графика работы и дополнительных выплат муниципальных надбавок медработникам, которые будут задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19.Составлен план возможного размещения компьютерного томографа в помещениях поликлинического отделения больницы.

По итогам работы заседания управлению капитального строительства было дано поручение разработать в соответствии с медицинским заданием проект обеспечения больницы кислородом, установками криоцилиндров и разводкой кислорода по палатам. Также рассмотрен вопрос о планируемой установке в больнице автономного дизель-генератора и капитального ремонта поликлинического отделения больницы.

Напомним, в Одесской области сегодня – антирекорд по коронавирусу.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить