Коронавирус в Одессе: еще в одной больнице города появятся места для пациентов с COVID-19

В Одессе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Появятся они в больнице №8. В связи с этим здесь состоялось выездное заседание по вопросам организации работы в условиях эпидемии COVID-19 и включения больницы в план перепрофилирования коечного фонда.

В нем приняли участие: первый заместитель Одесского городского головы Сергей Подгайный, заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега, представители департамента здравоохранения и управления капитального строительства горсовета, администрация и сотрудники больницы.

Предварительно планируется перепрофилирование 90 коек для лечения пациентов с COVID-19, а также – дополнительных 10 коек интенсивной терапии. Для этого больница нуждается в добавочном обеспечении медицинским оборудованием – в частности, кислородными концентраторами. Также разрабатываются маршрут пациента и схема зонирования помещений больницы для разделения потоков пациентов.

С сотрудниками больницы обсуждались вопросы графика работы и дополнительных выплат муниципальных надбавок медработникам, которые будут задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19.Составлен план возможного размещения компьютерного томографа в помещениях поликлинического отделения больницы.

По итогам работы заседания управлению капитального строительства было дано поручение разработать в соответствии с медицинским заданием проект обеспечения больницы кислородом, установками криоцилиндров и разводкой кислорода по палатам. Также рассмотрен вопрос о планируемой установке в больнице автономного дизель-генератора и капитального ремонта поликлинического отделения больницы.

Напомним, в Одесской области сегодня – антирекорд по коронавирусу.