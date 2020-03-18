В одесских банках начали вводить ограничение на выдачу валюты (видео)

Одесский блогер Виталий Железняк поделился в соцсети ситуацией с банковскими операциями, в которую он попал.

Так, пытаясь обналичить средства с долларовой карты, в одном из отделений “Приватбанка” горожанин нарвался на отказ.

Оказалось, что сотрудникам были даны внутренние инструкции временно прекратить продажу долларов.

Руководитель отделения уточнил, что валюту выдают только по депозитам. Одесситу предложили рассчитываться в магазине долларовой картой.

В банке отметили, что деньги со счета будут автоматически сниматься в гривнах. Также банковский работник посоветовал снять средства в гривнах и обратиться в обменник.

По одной из версий блогера, это связано с тем, что Украина закрыла воздушное пространство. Из-за этого в банках возник дефицит наличных денег в долларах.

Также у одессита возникло предположение, что банки таким образом хотят, чтобы клиенты снимали гривны с долларовых карт по внутреннему низкому курсу.

Фото: minfin.com.ua

Видео: Виталиq Железняк

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