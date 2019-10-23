В одесских аптеках уже есть вакцины от гриппа: покупаем правильно

Для тех, кто решил уберечься от гриппа с помощью вакцинации, сообщаем: в одесских аптеках уже появилась антигриппозная вакцина.

Как уже писала «Одесская жизнь», на нас в этом сезоне «идут» аж четыре штамма гриппа. И, как и прежде, медики советуют вакцинироваться.

В Украине сертифицирована вакцина двух производителей — это четырехкомпонентный «Ваксигрипп» из Франции и трехкомпонентный «Джусифлю» из Южной Кореи.

В нескольких аптеках города мне сказали, что «вакцина пока не поступала, ждем со дня на день». Там, где ее все же удалось приобрести, фармацевты обратили внимание на то, что вакцину (а там был только «Ваксигрипп») «следует покупать правильно».

Что это значит? Как пояснили в аптеке, вакцина без холода «держится» минут десять, причем, это ее максимальное время. Обычное — от 2 до 8 минут.

Раньше в аптеке предлагали купить лед для охлаждения препарата. Сейчас можно приобрести специальный бокс за 170 грн. Учитывая, что «Ваксигрипп» стоит 326 грн, то все вместе обходится недешево.

Но мы ведь решили сделать «правильную» покупку вакцины, значит, ее надо доставлять к месту прививки, следуя советам специалистов.

Вот тогда и нашелся «промежуточный» выход: вместо бокса я приобрела 2 аккумулятора искусственного холода по 37.70 грн каждый. Между аккумуляторами уложили упаковку с вакциной, все это вместе поместили в кулек и посоветовали побыстрее привиться.

Но и это еще не все. К покупке вакцины вам обязательно должны вручить сертификат ее качества со всеми необходимыми печатями.

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