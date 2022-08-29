В Одессе жители Столбовой от отчаяния перекрыли свою улицу

Проезд по улице Столбовой в Одессе пока отсутствует. Ее перекрыли местные жители – в их домах уже несколько дней нет света.

Ситуацию прояснили в Одесской мерии.

По информации муниципалитета в трех жилых домах на Столбовой (#19,21,21а) из-за мощной аварии подстанции, расположенной на заводе «Прессмаш», и пробоя в основном электрическом кабеле была отключена электроэнергия.

Владельцами предприятия был привлечен подрядчик, который провел обследование с помощью передвижной лаборатории и отремонтировал аварийный участок. Но при проведении испытаний произошел повторный пробой.

Ремонтные работы с привлечением специалистов и передвижных лабораторий будут продолжены завтра в 8:00.

Ранее сообщалось, что жители двух высоток на Сахарова перекрыли дорогу и одного из митингующих сбила машина.

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