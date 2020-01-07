В Одессе женщины устроили показательный поединок в троллейбусе (видео)

Инцидент произошел в городском троллейбусе, курсирующем по маршруту №7.
Об этом сообщает xydessa.com.
Там две пассажирки сначала поругались, после чего конфликт перерос в драку.
Причем дошло до настоящего поединка. А одна из женщин чуть не перебросила через бедро ее оппонентку.
На видео, которое появилось в сети, видно, что никто из едущих в транспорте людей не реагирует. Водитель также спокойно продолжает движение.
В итоге все-таки вмешался кто-то из пассажиров, одну из женщин удалось вывести из троллейбуса.
Фото, видео: xydessa.com
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