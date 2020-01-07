В Одессе женщины устроили показательный поединок в троллейбусе (видео)

Инцидент произошел в городском троллейбусе, курсирующем по маршруту №7.

Об этом сообщает xydessa.com.

Там две пассажирки сначала поругались, после чего конфликт перерос в драку.

Причем дошло до настоящего поединка. А одна из женщин чуть не перебросила через бедро ее оппонентку.

На видео, которое появилось в сети, видно, что никто из едущих в транспорте людей не реагирует. Водитель также спокойно продолжает движение.

В итоге все-таки вмешался кто-то из пассажиров, одну из женщин удалось вывести из троллейбуса.

Фото, видео: xydessa.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!