В Одессе Зеленского встретили пикеты против коррупции

В Одессе президента Владимира Зеленского встретили пикетом против коррупции в морской отрасли.

По сообщению УНИАН, несколько десятков людей собрались в курортной зоне Одессы около отеля Premier Hotel Odessa на улице Академической, куда прибыли Зеленский и президент Польши Анжей Дуда.

Несколько десятков людей в парадной морской форме и защитных масках держат плакаты: «Моряки – в плену у коррупции», «Нет взятки – нет диплома», «Моряк больше не будет молчать!», «Коррупция – в сфере дипломирования моряков».

Сообщается, что Telegram-сообщество, объединяющее более 8 тыс. моряков, Одессы, направило открытое письмо президенту Украины с просьбой вмешаться и решить проблему, которая сегодня, как утверждают участники протеста, привела к коллапсу в отрасли. Но, как утверждают организаторы, обращение не было услышано.

Участники пикета планируют с этими плакатами пройти маршем по улицам города.

Рядом с моряками – общественные активисты, протестующие против действий министра охраны здоровья Максима Степанова. Он держат большой плакат «STEPANOVZABIJAUKRAINCOW».

Напомним, сегодня в Одессе в Premier hotel на Французском бульваре стартовал экономический форум с участием президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.