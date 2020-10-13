Новости Одессы и Одесской области

В Одессе Зеленского встретили пикеты против коррупции

В Одессе Зеленского встретили пикеты против коррупции

В Одессе президента Владимира Зеленского встретили пикетом против коррупции в морской отрасли.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

По сообщению УНИАН, несколько десятков людей собрались в курортной зоне Одессы около отеля Premier Hotel Odessa на улице Академической, куда прибыли Зеленский и президент Польши Анжей Дуда.

Несколько десятков людей в парадной морской форме и защитных масках держат плакаты: «Моряки – в плену у коррупции», «Нет взятки – нет диплома», «Моряк больше не будет молчать!», «Коррупция – в сфере дипломирования моряков».

Сообщается, что Telegram-сообщество, объединяющее более 8 тыс. моряков, Одессы, направило открытое письмо президенту Украины с просьбой вмешаться и решить проблему, которая сегодня, как утверждают участники протеста, привела к коллапсу в отрасли. Но, как утверждают организаторы, обращение не было услышано.

Участники пикета планируют с этими плакатами пройти маршем по улицам города.

Рядом с моряками – общественные активисты, протестующие против действий министра охраны здоровья Максима Степанова. Он держат большой плакат «STEPANOVZABIJAUKRAINCOW».

Напомним, сегодня в Одессе в Premier hotel на Французском бульваре стартовал экономический форум с участием президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить