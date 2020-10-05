Конец ремонта на Канатной в Одессе: когда откроют проезд? (фото)

По словам директора коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одесса» Анны Поздняковой, движение автотранспорта могут возобновить уже в следующий понедельник, 12 октября. Но не исключено, что это произойдет на пару дней раньше: все зависит от погодных условий.

Как отметила Позднякова, работы удалось завершить на 15 дней раньше запланированного срока, поэтому сотрудники дорожных служб уже восстанавливают асфальт.

«На Канатной в этом году отремонтирован заключительный участок магистральной теплотрассы. Теперь везде предизолированные трубы, и проводить ремонты в ближайшие 30 лет не понадобится. На данный момент асфальт уже есть на дороге и тротуаре от улицы Семинарской и почти до переулка Матросова», — прокомментировала директор КП «Теплоснабжение города Одесса».

Что касается самого переулка Матросова, то изначально реконструкция теплотрассы там не планировалась. По словам Поздняковой, на главном участке удалось сэкономить, поэтому смогли заменить часть сети и в переулке.

Напомним, что на улице Канатной с 4 сентября проводятся ремонтные работы. Вся реконструкция обошлась в 47 миллионов гривен.

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