В Одессе запустили летнюю маршрутку на 10-ю станцию Большого Фонтана: на линии только три автобуса

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта, передает Lenta.ua. На линии ходит только 3 автобуса, как и в прошлом году. В выходные дни будут пускать дополнительно еще один.

В скором времени также начнёт ходить троллейбус №13, соединяющий ул. Инглези и Аркадию. Другие пляжные маршруты, например, 197к, будут работать, когда в Одессу вернутся водители, которые живут в пригородах и разъехались на время карантина.

Фото: Таймер

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