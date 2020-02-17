В Одессе заново подсветят полторы тысячи дворов

Внутриквартальное освещение запланировали обновить по всему городу.

Об этом сообщает КП “Одесгорсвет”.

Так, предварительно ведомство задумало заменить старые фонари на новые в 1,5 тыс. местных дворов. В целом обновят около пяти тысяч светильников.

Помимо замены фонарей, хотят проложить новые кабели. Мощность некоторых установленных источников питания увеличат.

В горсовете уже занялись подготовкой документов для модернизации освещения. На это может уйти примерно 40 миллионов гривен.

Фото: odessa.net.ua

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