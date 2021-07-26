В Одессе ремонтируют дороги: адреса на 26 июня

Более чем активный во всех отношениях квартал улицы Екатерининской у одесского Привоза сейчас стал еще более бурлящим. Здесь недавно стартовал давно обещанный ремонт.

Он, как мы убедились, ведется и в выходной день. Что же касается того, что зовется «стихийной торговлей», то она здесь бурлит еще больше, чем раньше: все-таки разгар лета.

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