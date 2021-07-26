В Одессе ремонтируют дороги: адреса на 26 июня

Сегодня, в понедельник, 26 июля, в Одессе продолжится ремонт дорог в двух районах города.
По сообщению управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт дорог запланирован на ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда).
В Суворовском районе ведется подготовка к капитальному ремонту территории возле школы №44 по ул. Героев обороны Одессы, 36.
Ранее мы сообщали, где в Одессе пробки на утро 26 июля.