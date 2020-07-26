В Одессе закроют несколько вечерних школ

Новое законодательство не предусматривает такой вид учреждений, как вечерняя школа, поэтому придется их закрыть — ликвидации подлежат сразу четыре заведения — школы №3, №25, №24 и №19.

В департаменте образования Одессы подчеркнули, что и количество учеников там уменьшилось — в среднем 17 человек в классе.

В школах №3 и №19 предлагается провести ремонтные работы и разместить «Станцию юных техников».

Помещение школы №24 передадут школе №28, так как они находятся на одной территории. А в помещении школы №25 проведут ремонт и откроют группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.

Учеников вечерних школ переведут в школы №18, №28, №68, №122. А педагогов и технический персонал трудоустроят в другие учреждения образования города.

Обычные же школы, которые ушли на карантин весной, планируют открыть у же 1 сентября.