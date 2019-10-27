В Одессе зафиксировали загрязнение воздуха

Незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе имеет место в Одессе, Днепре Кривом Роге, Львове и Каменском.

Однако в пресс-службе ГС ЧС Украины заверяют, что существенного роста уровней загрязнения воздуха в стране не наблюдается.

Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, гидрометеоорганизации ГС ЧС Украины не отмечают.

На территории Украины преобладает антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха, отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Но в целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы. Поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха, подчеркивают в ГС ЧС.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра, с 28 по 29 октября на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Фото: uc.od.ua