В Одессе задержали криминального авторитета с краденым боевым оружием (видео)

В Одессе полицейские при помощи спецназовцев задержали криминального «авторитета», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, в автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран, нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и пригодным к стрельбе. Также установлено, что его украли в одной из воинских частей Одесской области.

Ранее преступник уже попадал в поле зрения правоохранителей: в 2017 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком за незаконное хранение наркотиков и огнестрельного оружия. Пребывая на испытательном сроке, он совершил хулиганские действия с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, позже изменил меру пресечения на домашний арест.

Задержанному сообщили о подозрении. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, возобновлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому преступник так и не отбыл наказание.

Предварительно, задержанный – неоднократно судимый уроженец Азербайджана Садык Мирзоев, криминальный «заместитель» по Одессе от ныне покойного «вора в законе» Лоты Гули. Ранее суд дал ему возможность выйти на свободу под домашний арест под залог 4 млн гривен.