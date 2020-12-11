Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали криминального авторитета с краденым боевым оружием (видео)

В Одессе задержали криминального авторитета с краденым боевым оружием (видео)

В Одессе полицейские при помощи спецназовцев задержали криминального «авторитета», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, в автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран, нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и пригодным к стрельбе. Также установлено, что его украли в одной из воинских частей Одесской области.

Ранее преступник уже попадал в поле зрения правоохранителей: в 2017 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком за незаконное хранение наркотиков и огнестрельного оружия. Пребывая на испытательном сроке, он совершил хулиганские действия с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, позже изменил меру пресечения на домашний арест.

Задержанному сообщили о подозрении. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, возобновлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому преступник так и не отбыл наказание.

Предварительно, задержанный – неоднократно судимый уроженец Азербайджана Садык Мирзоев, криминальный «заместитель» по Одессе от ныне покойного «вора в законе» Лоты Гули. Ранее суд дал ему возможность выйти на свободу под домашний арест под залог 4 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить