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В Одессе задержали грабителей на «бумере»: говорят, защищали честь сестры

В Одессе задержали грабителей на «бумере»: говорят, защищали честь сестры

Оригинальный способ грабежа придумали двое одесситов. Они приставали на улице к парням с претензией, что те имеют сексуальные отношения с сестрой одного из их. И что свидетельства этого – на фотографиях в телефонах жертв.

А когда молодые люди доставали смартфоны, чтобы доказать, что там нет таких снимков, злоумышленники гаджеты у них отбирали.

Об этой бесхитростной схеме бандитов по отъему чужого имущества сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.

Так, около шести часов утра на улице Черняховского правонарушители пристали к 19-летнему одесситу с претензией и только потерпевший, пытаясь оправдаться, достал свой смартфон, как нападавшие под угрозой пистолета его отобрали и поехали на машине прочь.

Через полчаса подозреваемые повторили аферу на остановке общественного транспорта на улице Балковской и таким же образом завладели гаджетов 15-летнего юноши.

Преступники передвигались на автомобиле BMW синего цвета. Сотрудники полиции установили маршрут передвижения правонарушителей и задержали их в центре города.

Фигурантами оказались двое местных парней возрастом 22-х и 25-ти лет. До избрания меры пресечения их поместили в изолятор временного содержания.

За совершение разбойных нападений злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Им объявили подозрения по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи ходатайствуют об избрании обоим меры пресечения в виде содержания под стражей.

пистолет, изъятый у грабителя

Ранее “Одесская Жизнь” писала о том, как взрослый мужчина ограбил маленького школьника.

Фото и видео пресс-службы ГУ Нацполиции Украины в Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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