В Одессе забросали гранатами машину общественного активиста (фото)

В Одессе в переулке Высокий бросили две гранаты в легковой автомобиль. В это время в машину как раз садился 36-летний мужчина.

Это произошло вечером 3 августа, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

По данным СМИ, напали на главу одесского подразделения ОО “Международная антикоррупционная ассамблея” и экс-депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца.

Полиция обнаружила на месте происшествия две воронки от гранат РГД-5 и гранату Ф-1, которая не взорвалась.

Сам Коломиец не пострадал, осколки повредили лишь машину. Полиция ищет нападавших.