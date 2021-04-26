В Одессе за неделю увидели свет шесть пар близнецов

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 193 новорожденных, что на 10 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как отметили в пресс-службе горсовета, прошедшая неделя выдалась богатой на рождение близнецов – население Одессы пополнили целых шесть двоен.

Численное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 102, или на 20 больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидела свет 91 маленькая одесситка.

Первое место по числу родившихся детей на прошедшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых появились на свет по 49 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Неделей ранее в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, в том числе три пары близнецов.