В Одессе за неделю увидели свет 4 двойни

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 193 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов.

По сообщению Одесского горсовета, уже вторую неделю подряд численное преимущество продолжают удерживать новорожденные девочки – на свет появились 99 маленьких одесситок и 94 юных одессита.

Больше всего детей на минувшей неделе появились на свет в городском роддоме №7, где увидели свет 46 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Неделей ранее в роддомах Одессы увидели свет 197 новорожденных. Тогда новорожденные девочки также одержали убедительное преимущество над мальчиками.

Фото: muz4in.net