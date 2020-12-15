В Одессе за неделю родились 4 двойни

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 177 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов.

Как отмечает пресс-служба Одесского городского совета, на минувшей неделе родилось больше мальчиков – 92, тогда как девочек было 85.

На первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе находится городской роддом №1, где увидели свет 44 малыша.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 217 младенцев, в том числе три двойни.