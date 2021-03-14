В Одессе взорвался тротуар

В Одессе на тротутаре в оживленном месте произошел взрыв.
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Он прогремел днем 13 марта, на углу улиц Героев Крут и Космонавтов в Малиновском районе, пишет УНИАН.
Обломки тротуарной плитки разлетелись в разные стороны, взрыв сопровождался выбросом дыма и пламени.
Сообщается, что зворваться могли коммуникации, которые проходят под тротутаром. Например, газовая труба. Однако официально на жанный момент это не подтвердили.
Фото: УНИАН