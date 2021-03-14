В Одессе взорвался тротуар

2020-й год для всех был сложным. Он принес много сюрпризов, и лишь немногие порадовали. Уходящий год был в значительной степени определен пандемией COVID-19, которая привела к глобальным социальным и экономическим последствиям. Перечислим пять знаковых событий, которые произошли в мире в 2020 году.

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