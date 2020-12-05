В Одессе высаживают аллею в честь погибших на Донбассе женщин-АТОшниц

Одесские волонтеры высаживают аллею из декоративных яблонь в честь женщин, погибших в АТО/ООС, в сквере «Звездном» на улице Марсельской, что на поселке Котовского.

Как сообщает Odessa.online, данная акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться завтра, 6 декабря.

Всего активисты планируют высадить 16 деревьев. Они остановили свой выбор на декоративных яблонях из-за неприхотливости в уходе. А их число ничего не символизирует: просто активисты насобирали денег именно на такое количество саженцев.

Как поделился один из организаторов акции Юрий Дьяченко, волонтеры решили облагородить безхозную часть сквера, чтобы уберечь ее от застройки. Эту территорию активисты уже убрали, высадили клены и готовят 16 лунок для высадки декоративных яблонь.

Похожие аллеи высажены в Киеве и во Львове.

Напомним, в День защитника Украины, 14 октября, в Одессе открыли первый в городе мемориал памяти погибших на Донбассе горожан и уроженцев Одесской области.

Фото: Odessa.online