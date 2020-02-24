В Одессе вырубили деревья под строительство заправки

Десятки деревьев вырубили на территории пустыря на Слободке, чтобы освободить место для строительства автозаправочного комплекса.

Об этом сообщает “Думская” со ссылкой на очевидцев. Крупные деревья вырубили по адресу Пестеля, 2.

По информации издания, данный участок площадью 0,5112 га ранее принадлежал «Укрпочте», но с 2016 года его арендует ПАО «Концерн Галнафтогаз».

Теперь тут планируют построить АЗК и пункт сервисного обслуживания водителей и пассажиров. При этом градостроительные условия и ограничения на стройку «Концерн Галнафтогаз» выдали еще в 2017 году.

Фото: Думская

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