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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выхаживают спасенного детеныша енотовидной собаки (фото)

В Одессе выхаживают спасенного детеныша енотовидной собаки (фото)

Зверька нашли на проезжей части посреди улицы и передали зоозащитникам.

Об этом рассказала на странице в Facebook волонтер общественной организации “Animal SOS Odessa” Мария Сабурова.

Щенок лежал еле живой на дороге. Его заметила горожанка Людмила. О том, чтобы бросить малыша умирать, не было и речи. Одесситка сразу забрала детеныша к себе.

Поначалу он жил у нее дома. Женщина, как умела, привела его в чувства. После передала зоозащитникам.

– Скорее всего, щенка сбила машина, после чего водитель уехал, оставив его на дороге, – поделилась догадками Мария Сабурова.

Похоже, зверьку придется еще долго отходить после травм. От сильного удара у него онемели задние лапки. Ветеринары также диагностировали у крошки анемию.

Пока щенка выхаживают с помощью капельниц. Спасенышу еще предстоит пройти исследование МРТ.

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Фото: Facebook Марии Сабуровой

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