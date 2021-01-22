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В Одессе выделят 6 миллионов из бюджета частным школам и инклюзивным центрам

В Одессе выделят 6 миллионов из бюджета частным школам и инклюзивным центрам

В Одессе направят 6,627 млн грн государственной субвенции на частные школы и инклюзивные центры.

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Как сообщает Центр общественных расследований, об этом шла речь во время заседания постоянной бюджетной комиссии.

Как оказалось, все субвенцию из госбюджета не потратили в предыдущие годы, и теперь эти расходы переносят.

При этом, на какие именно учреждения выделяют средства и почему частные учреждения финансируются за государственный счет, на заседании комиссии не объяснили. Вице-мэр Светлана Бедрега лишь отметила, что «это целевые государственные деньги».

Также депутаты-члены комиссии утвердили проект нового положения о депутатском фонде. Так, депутаты должны в ближайшее время показать, на что они потратят выделенные им по 3 млн грн на работу в округе. Они должны определиться до 1 апреля. В то же время, новая рабочая группа, куда бы они могли подавать свои заявления, пока не создана.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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