В Одессе выделят 6 миллионов из бюджета частным школам и инклюзивным центрам

Как сообщает Центр общественных расследований, об этом шла речь во время заседания постоянной бюджетной комиссии.

Как оказалось, все субвенцию из госбюджета не потратили в предыдущие годы, и теперь эти расходы переносят.

При этом, на какие именно учреждения выделяют средства и почему частные учреждения финансируются за государственный счет, на заседании комиссии не объяснили. Вице-мэр Светлана Бедрега лишь отметила, что «это целевые государственные деньги».

Также депутаты-члены комиссии утвердили проект нового положения о депутатском фонде. Так, депутаты должны в ближайшее время показать, на что они потратят выделенные им по 3 млн грн на работу в округе. Они должны определиться до 1 апреля. В то же время, новая рабочая группа, куда бы они могли подавать свои заявления, пока не создана.