Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выбрали лучшие фотографии 2020 года (фото)

В Одессе выбрали лучшие фотографии 2020 года (фото)

Вот уже в 18-й раз в Одессе подводят итоги конкурса «Снимок года». В этом году свои работы представили не только профессиональные фотографы и члены фото-клубов, но и все желающие.

Снимок года, работы

Работы участников

Снимок года, на выставке

В итоге, из 276 фотографий присланных на конкурс, для участия в финальной выставке жюри отобрало 90 работ 70 авторов. И лишь девять авторов удостоились специальных наград: им вручены пять дипломов и четыре денежных приза.

Гран-при получил Сергей Онышко за фото «Капля в море»;

1 место – Андрей Ковач «На распутье»;

2 место – Теодор Резвой «Нокаут»;

3 место – Дмитрий Иванов «Lacul Rosu».

Снимок года, Гран-при

Гран-при: Сергей Онышко “Капля в море”

Снимок года, 1 место

1 место: Андрей Ковач “На распутье”

Снимок года, 2 место

2 место: Теодор Резвой “Нокаут”

Снимок года, 3 место

3 место: Дмитрий Иванов “Lacul Rosu”

Посмотреть на лучшие фотоработы можно во Всеукраинском центре Болгарской культуры (пер. Вице-адмирала Жукова, 9).

Вход свободный.

Снимок года, награждение победителей

Награждение победителей

Снимок года, награждение

Снимок года, дипломы

Фото автора

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Юлия Сущенко
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