В Одессе выбрали лучшие фотографии 2020 года (фото)

Малоизвестные, но незабытые: в музее Блещунова вспоминают одесских художников В выставочном пространстве Одесского музея частных коллекций имени Блещунова «Квартира №6» первая выставка этого года. Она открывает новый проект музея «Малоизвестные, но незабытые», который посвящен подзабытым одесситами именам одесской художественной школы. ПОДРОБНЕЕ

«Старосенная» и «Привокзальная»: как отправляются из Одессы междугородние автобусы? (фото) Проблема пригородных и междугородних автобусов, создающих пробки в центре Одессы, остается актуальной много лет. А не так давно одесская мэрия в очередной раз попыталась бороться с перевозчиками, которые обустраивают конечные остановки своего транспорта в различных необорудованных местах около железнодорожного вокзала.

Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел, что происходит с автобусами сейчас. ПОДРОБНЕЕ

Последствия одесской непогоды: в Горсаду пострадали деревья (фото) Одесский Горсад оживает после непогоды. Здесь уже убраны сломанные ветки, но прошедший мокрый снегопад немало сказался на зеленых насаждениях старейшего сада города. ПОДРОБНЕЕ