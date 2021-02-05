В Одессе выбрали лучшие фотографии 2020 года (фото)

Вот уже в 18-й раз в Одессе подводят итоги конкурса «Снимок года». В этом году свои работы представили не только профессиональные фотографы и члены фото-клубов, но и все желающие.
В итоге, из 276 фотографий присланных на конкурс, для участия в финальной выставке жюри отобрало 90 работ 70 авторов. И лишь девять авторов удостоились специальных наград: им вручены пять дипломов и четыре денежных приза.
Гран-при получил Сергей Онышко за фото «Капля в море»;
1 место – Андрей Ковач «На распутье»;
2 место – Теодор Резвой «Нокаут»;
3 место – Дмитрий Иванов «Lacul Rosu».
Посмотреть на лучшие фотоработы можно во Всеукраинском центре Болгарской культуры (пер. Вице-адмирала Жукова, 9).
Вход свободный.
Фото автора
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