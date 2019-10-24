В Одессе выберут лучшую свадебную пару года

Церемония награждения победителей ежегодной премии Odessa Wedding Awards пройдет 30 ноября в 17:00 в концерт-холле «Одесса».

Odessa Wedding Awards – имиджевое масштабное событие для молодоженов Одессы, сообщает пресс-служба горсовета.

На празднике среди свадебных пар, которые поженились в 2019 году, будут определены победители в 10-ти номинациях и разыграны главные призы: 2 свадебных путешествия all inclusive в Австрию (Вена, Баден) и Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).

Также молодожены могут стать участниками рейтинга ТОП-100 на сайте odessaweddingawards.com.

Для гостей подготовлена шоу-программа с участием звезд. Специальный гость вечера – Дмитрий Шуров (Pianoboy).

Фото из открытых источников